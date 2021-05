Treppensturz nach Tritt in Rücken: Frau schwer verletzt

Ein Schild mit dem Schriftzug "Polizei" hängt an einer Polizeiwache. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Kaiserslautern Eine Frau ist in Kaiserslautern mutmaßlich durch einen Tritt in den Rücken eine Treppe runtergestürzt und dabei schwer verletzt worden. Zwei unbekannte Männer sollen die 28-Jährige am Montagabend unsittlich angesprochen haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Als einer der Männer sie am Arm packte, habe sie ihn angeschrien. Dann soll ihr jemand in den Rücken getreten haben. Sie stürzte eine Treppe hinunter und wurde bewusstlos. Die 28-Jährige sei erst im Krankenhaus wieder zu sich gekommen. Die Polizei ermittelt nach der Tat vom Montag wegen Körperverletzung und sucht nach Zeugen.