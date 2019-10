Treppenfahrt im Auto

Kaiserslautern Ein 75-Jähriger soll mit seinem Auto eine 150 Meter lange Treppe in der Nähe des Fritz-Walter-Stadions in Kaiserslautern hinuntergefahren sein. Der Wagen sei dabei stark beschädigt worden, so seien Teile des Motors abgerissen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

