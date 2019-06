Trend zu mehr Erwerbstätigkeit setzt sich fort

Bad Ems In Rheinland-Pfalz gibt es erneut mehr Erwerbstätige. Ihre Zahl sei im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 14 400 oder 0,7 Prozent gestiegen, teilten die Statistiker in Bad Ems am Donnerstag mit.

Von dpa

Im Schnitt hatten damit 2,03 Millionen Menschen im ersten Quartal 2019 ihren Arbeitsplatz in Rheinland-Pfalz.

Mit dem Zuwachs setzt sich ein Trend zum Beschäftigungsaufbau fort. Bereits im dritten und vierten Quartal des vergangenen Jahres war die Zahl der Erwerbstätigen im Land um jeweils 0,8 Prozent gestiegen.