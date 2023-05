Migration Treffen von Land und Kommunen zur Flüchtlingsversorgung

Mainz · Die Landesregierung und die Kommunalen Spitzenverbände treffen sich an diesem Donnerstag (17.30 Uhr) in Mainz, um über die Flüchtlingsversorgung in Rheinland-Pfalz zu sprechen. Beim Flüchtlingsgipfel von Bund und Ländern hatte die Bundesregierung jüngst eine Milliarde Euro als zusätzliche Beteiligung an den Kosten der Flüchtlingsversorgung für dieses Jahr zugesagt.

24.05.2023, 17:36 Uhr

Über die künftige Verteilung der Kosten soll aber erst im November entschieden werden. Für die Kommunen in Rheinland-Pfalz ist das viel spät. Die Verantwortlichen fordern deutlich schneller konkrete Zusagen vom Land. © dpa-infocom, dpa:230524-99-812495/2

(dpa)