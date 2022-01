Traumberuf Polizist: Kampagne soll junge Leute erreichen

Mainz Polizist gehört bei Kindern und Jugendlichen eigentlich zu den zehn beliebtesten Berufen - wie Innenminister Lewentz sagt. Aber die Bewerberzahlen sinken. Eine Kampagne soll das ändern.

Abwechslungsreich, anspruchsvoll, gute Aufstiegschancen und ein sicherer Job: Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz und der Leiter der Hochschule der Polizei, Uwe Lederer, haben am Montag in Mainz für den Polizeiberuf geworben. Für viele junge Menschen sei er ein Traumberuf, aber die Zahl der Bewerber sinkt - von rund 4000 pro Jahr auf knapp 3000 in den Corona-Jahren 2020 und 2021. Weniger Praktika, Beratungs-, und direkte Kontaktmöglichkeiten mit Schülern in der Pandemie sieht SPD-Politiker Lewentz als Grund. Eine neue Werbekampagne soll auf das „tolle Berufsfeld“ aufmerksam machen.