Nach tödlichen Schüssen auf saarländische Polizisten : Trauerfeier in Kusel – Dreyer verurteilt hämische Kommentare: „menschenverachtend und schlimm“

Kusel Sie findet klare Worte. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer spricht auf der Gedenkfeier für die beiden erschossenen Polizeibeamten auch über hämische Kommentare im Netz.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat nach den tödlichen Schüssen auf zwei junge Polizisten hämische Kommentare im Internet scharf verurteilt. „Wir erleben im Netz gerade widerwärtige Dinge, dass diese Tat von manchen bejubelt wird“, sagte die SPD-Politikerin am Freitag in Kusel (Pfalz). Dort nahm sie gemeinsam mit Innenminister Roger Lewentz (SPD) an einer nicht-öffentlichen Trauerfeier in der Fritz-Wunderlich-Halle teil.