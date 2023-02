Erdbeben : Trauerbeflaggung für Erdbebenopfer

Mainz Wegen der verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) Trauerbeflaggung für alle öffentlichen Gebäude an diesem Freitag angeordnet.

„Wir sind in Gedanken bei den Opfern und ihren Angehörigen“, sagte sie am Donnerstag. Auch in Rheinland-Pfalz lebten sehr viele Menschen, die Verwandte oder Freunde im Erdbebengebiet verloren hätten oder um sie bangten.