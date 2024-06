Ex-Umweltminister Trauer um Politiker Töpfer „mit Herz und Tatkraft“

„Sein beeindruckender Lebensweg führte ihn 1998 bis zum Exekutivdirektor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) in Nairobi. Seine ersten politischen Sporen hatte Klaus Töpfer sich allerdings in Rheinland-Pfalz verdient“, erinnert Eder am Dienstag in Mainz. Denn vor seiner Ernennung zum Landesumweltminister amtierte er von 1978 bis 1985 bereits als Staatssekretär im Mainzer Ministerium für Soziales, Gesundheit und Umwelt. Mitarbeitende, die ihn noch im Gesundheits- und Umweltministerium erlebt haben, hätten ihn als „empathischen und zugewandten“ Menschen in Erinnerung.