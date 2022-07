Schriftsteller : Trauer um Eifelkrimi-Autor Jacques Berndorf

Dreis-Brück Rheinland-Pfalz trauert um einen großen Autor. Mit seinen Eifelkrimis begeisterte Jacques Berndorf Millionen Leser. Er hinterlässt viel - auch in der Festivallandschaft.

Der bekannte Eifelkrimi-Autor Jacques Berndorf ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 85 Jahren in seinem Wohnhaus in Dreis-Brück in der Vulkaneifel, sagte seine Ehefrau Geli Gatzke-Preute am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Er sei krank gewesen und „altersbedingt nach einem langen, so ereignisreichen Leben“ gestorben. Der gebürtige Duisburger, der eigentlich Michael Preute hieß, galt als einer der erfolgreichsten deutschen Krimiautoren und Mit-Erfinder des Regionalkrimis.