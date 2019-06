Traubeneiche statt Fichte: Waldbesitzer einig im Klimawandel

Ein Wald in Rheinland-Pfalz. Foto: Thomas Frey/Archivbild.

Mainz Angesichts der Klimakrise haben alle Waldbesitzer in Rheinland-Pfalz eine enge Zusammenarbeit vereinbart: Kurzfristig hilft das Land den kommunalen und privaten Waldbesitzern beim Ausgleich von Schäden durch Trockenheit und Borkenkäfer.

Langfristig sollen Wälder besser an höhere Temperaturen angepasst und in ihrer Funktion als CO2-Speicher gestärkt werden.

„Die Erde hat Fieber und der Wald hat Atemnot - das ist keine Übertreibung“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) vor der Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung am Dienstag in Mainz. Starkregen, Hitze, Trockenheit und Borkenkäfer hätten im Wald Spuren hinterlassen. Die Landesregierung hat bereits im Mai Gemeinden, Kreisen und privaten Besitzern Unterstützung für den Ausgleich von Schäden zugesagt - 3,5 Millionen Euro in diesem und im nächsten Jahr. Für den Ausgleich von wirtschaftlichen Schäden im Staatswald sind schon jährlich sieben Millionen Euro im Landeshaushalt vorgesehen.