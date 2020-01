Transporter brennt plötzlich: Hitze sorgt für große Schäden

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr mit Blaulicht. Foto: Marcel Kusch/dpa/Symbolbild.

St. Wendel Ein Fahrzeugbrand hat im saarländischen St. Wendel zwei Wagen zerstört, zwei weitere beschädigt sowie ein Haus und eine Telefonleitung in Mitleidenschaft gezogen. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte ein 64-jähriger Fahrer eines Transporters am Donnerstag, dass die Lenkung plötzlich schwergängig war, und hielt an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

„Dann ging das Fahrzeug in Flammen auf“, sagte ein Polizeisprecher. Ein in der Nähe parkendes Auto geriet dadurch ebenfalls in Brand.