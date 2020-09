Transformationsrat stellt Maßnahmenpaket vor

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) im Landtag. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz Der von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) zu Jahresbeginn gegründete Transformationsrat zum Wandel in der Arbeitswelt will heute ein erstes Maßnahmenpaket beschließen. Nach einer Sitzung will Dreyer gemeinsam mit Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP), Umweltministerin Ulrike Höfken(Grüne), dem Präsidenten der Landesvereinigung Unternehmerverbände, Gerhard Braun, dem DGB-Landesvorsitzenden Dietmar Muscheid sowie Vertretern der Kammern und der Bundesagentur für Arbeit über die Beschlüsse informieren.

