Laut Landesrechnungshof Transformationsfonds nicht verfassungskonform

Der saarländische Landesrechnungshof (LRH) hält den drei Milliarden Euro schweren Transformationsfonds für nicht verfassungskonform. Der LRH habe „erhebliche Zweifel“, dass er den Maßstäben, die das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil Mitte November aufgestellt hat, genüge, so die Präsidentin Annette Groh am Mittwoch bei der Vorstellung des Jahresberichtes 2022.