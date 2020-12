Traktoren blockieren Discounter-Lager in Montabaur

Landwirte blockieren mit ihren Traktoren die Zufahrt zu einem Lagerhaus. Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild

Montabaur Mit über einem Dutzend Traktoren haben Landwirte in der Nacht zum Dienstag das Zentrallager eines Discounters in Montabaur (Westerwaldkreis) blockiert. Neben den Fahrern von rund 13 Treckern hätten sich am Montagabend noch etwa 40 Demonstranten vor dem Lager versammelt, teilte die Polizei mit.

Zeitweise seien die Zufahrten blockiert worden. Die Versammlung sei aber insgesamt friedlich verlaufen und am frühen Dienstagmorgen beendet worden.