Traktor prallt im Kreisel auf Motorrad: Zwei Verletzte

Zeltingen-Rachtig Ein Traktorfahrer hat in einem Kreisel in Zeltingen-Rachtig (Kreis Bernkastel-Wittlich) ein Motorrad übersehen und ist mit diesem zusammengestoßen. Dabei wurden am Donnerstag der Motorradfahrer leicht und seine 54-jährige Mitfahrerin schwer verletzt, wie die Polizei in Bernkastel-Kues mitteilte.

