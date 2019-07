Traktor mit Heupresse geht auf Feld in Flammen auf

Bruchmühlbach-Miesau/Landstuhl Ein Traktor mit einer Heupresse ist auf einem Feld im Kreis Kaiserslautern in Flammen aufgegangen. Das Feuer griff am Freitag bei Bruchmühlbach-Miesau auch auf einen größeren Teil des Feldes über, wie die Polizei in Landstuhl am Samstag mitteilte.

Von dpa