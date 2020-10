Traktor kippt in Kurve um: Zwei Menschen verletzt

Westerburg Beim Umkippen eines Traktors sind am Mittwoch zwei Menschen im Westerwaldkreis verletzt worden. Ein 20-Jähriger am Steuer des Fahrzeugs habe bei Westerburg-Enspel in einer Kurve die Kontrolle verloren, sagte ein Polizeisprecher.

