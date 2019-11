Trainersuche in Mainz: Herrlich laut „kicker“ Topkandidat

Mainz Die Länderspielpause kommt dem FSV Mainz 05 nach dem 2:3 gegen Union Berlin und der Trennung von Sandro Schwarz gerade recht. Sportvorstand Rouven Schröder will sich bei der Trainersuche nicht hetzen lassen.

Der FSV Mainz 05 will nicht wieder einen Trainer aus dem eigenen Stall befördern wie einst Jürgen Klopp und Thomas Tuchel - „nur um dieses Bild weiter zu malen.“ So hat Sportvorstand Rouven Schröder das Vorgehen bei der Suche nach einem Nachfolger von Sandro Schwarz erklärt. Heiko Herrlich gilt nun nach Angaben des „kicker“ als Topkandidat auf den vakanten Posten beim abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten.

Der 47 Jahre alte Ex-Nationalspieler ist seit seinem Abgang bei Bayer Leverkusen im Dezember 2018 ohne Verein. Vor seinem Engagement bei der Werkself hatte der ehemalige Bundesligaprofi Jahn Regensburg von der Regionalliga in die 2. Liga geführt. Herrlich arbeitete auch schon im Nachwuchsbereich von Borussia Dortmund, Bayern München und beim Deutschen Fußball-Bund.

Der frühere Trainer von Hertha BSC, Pál Dárdai, ist nach Informationen der Deutschen Pressse-Agentur dagegen kein Thema. Der Neue soll in der nächsten Partie der Mainzer am 24. November bei der TSG 1899 Hoffenheim auf der Bank sitzen. An diesem Freitag absolvieren die 05er ein Testspiel gegen den Zweitligisten SV Darmstadt 98.