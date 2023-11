2. Bundesliga Trainerbeben: FCK trennt sich von Schuster

Noch am Mittwoch hatte Schuster, dessen Vertrag am Saisonende ausgelaufen wäre, das Training geleitet. Am Donnerstagmittag sollte sich der 55-Jährige zur bevorstehenden Partie in Magdeburg äußern. Doch dazu kam es nicht mehr. Dafür bedankte sich Schuster ausdrücklich bei den Fans: „Über den Betzenberg wird in Fußball-Deutschland wieder mit Respekt und Anerkennung gesprochen. Darauf könnt ihr stolz sein. Und das macht auch uns stolz. Deshalb können wir sagen: Es war eine geile Zeit. Eine geile Zeit mit euch!“