2. Bundesliga Trainerbeben auf dem Betzenberg: Schuster geht: Kommt Klose?

Zwar gelang im DFB-Pokal durch einen viel umjubelten 3:2-Sieg gegen Bundesligist 1. FC Köln der Einzug ins Achtelfinale, wo am kommenden Dienstag der 1. FC Nürnberg der Gegner ist. In der Liga gab es aber vier Niederlagen und nur einen Punkt in den vergangenen fünf Spielen. Die schwache Vorstellung beim jüngsten 0:3 gegen Holstein Kiel veranlasste die Verantwortlichen dann zum Handeln. „Wir haben so eine dynamische Entwicklung nicht vorhergesehen. Das hat sich erst am Wochenende abgezeichnet“, räumte Hengen ein.