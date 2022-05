3. Liga : Trainer Schuster: Gegner Dresden gerade erst gesehen

Kaiserslautern Dirk Schuster hat als neuer Trainer des 1. FC Kaiserslautern den Relegationsgegner Dynamo Dresden schon live beobachten können. Der 54-Jährige war am vergangene Sonntag an seinem Wohnort Zuschauer beim Zweitliga-Spiel Karlsruher SC gegen Dresden (2:2).

Nicht weil er von seinem bevorstehenden Engagement beim Drittligisten FCK wusste, wie Schuster bei seiner Vorstellung am Mittwochabend erzählte, sondern: „Da hat mich Edgar Schmitt, mein ehemaliger Mitspieler, ins Stadion eingeladen. Zwei Tage später denkt man dann natürlich, dass es doch gar nicht so blöd war, sich das Spiel angeschaut zu haben.“.

Auch das letzte Saisonspiel der Dresdner gegen Erzgebirge Aue am kommenden Sonntag wird sich Schuster im Stadion ansehen. Dann aber offiziell als FCK-Trainer. Die Lauterer haben am letzten Spieltag keine Partie, da der ursprüngliche Gegner Türkgücü München sein Team zurückgezogen hat. Die Pfälzer spielen als Tabellendritter in der Relegation gegen den Zweitliga-Drittletzten um den Aufstieg. Das Heimspiel auf dem Betzenberg ist am 20. Mai, das Rückspiel in Dresden am 24. Mai.