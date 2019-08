Trainer nach Fußballspiel der B-Jugend angegriffen

Bad Dürkheim Während und nach einem Fußballspiel in Bad Dürkheim sind ein Trainer und mehrere Personen aneinandergeraten. Dabei schlug einer der noch Unbekannten am Mittwochabend mit einem Schlagstock auf den Trainer ein und verletzte ihn am Kopf.

Wie die Polizei am Donnerstag weiter mitteilte, musste der 36-Jährige mit einer Platzwunde in ein Krankenhaus eingeliefert werden.