Trainer Kwasniok zu Pokal-Halbfinale: Nur nicht Bayern

Saarbrücken Nach dem sensationellen Einzug des Fußball- Regionalligisten 1. FC Saarbrücken ins Halbfinale des DFB-Pokals hat Trainer Lukas Kwasniok für die Auslosung am Sonntag nur einen Wunsch: Bloß nicht die Bayern.

Neben dem Rekord-Pokalsieger aus München befinden sich noch Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt am Sonntagabend (18.00 Uhr) im Lostopf. Glücksfee im Deutschen Fußball-Museum in Dortmund Nationaltorhüterin ist Almuth Schult, die derzeit wegen Schwangerschaft pausiert.

Die Saarbrücker, die im Viertelfinale den Bundesligisten Fortuna Düsseldorf im Elfmeterschießen ausgeschaltet hatten, genießen als unterklassiges Team im Halbfinale am 21./22. April in jedem Fall Heimvorteil. Das Endspiel steigt am 23. Mai in Berlin.