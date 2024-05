Bundesliga Trainer Henriksen vor Saisonfinale: Union-Spiel ist mir egal

Trainer Bo Henriksen vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 will seinen vollen Fokus im Abstiegsfinale auf das eigene Spiel gegen den VfL Wolfsburg legen. „Natürlich haben wir Leute, die auf dem neuesten Stand sind und alles. Aber ich kann das andere Spiel nicht beeinflussen, also will ich auch nichts davon wissen. Es ist mir egal. Für mich geht es nur um unser Spiel“, sagte Henriksen am Donnerstag.