Trainer Baumgart wechselt im Mainz-Spiel den Torwart

Paderborns Trainer Steffen Baumgart. Foto: Friso Gentsch/dpa.

Paderborn Paderborns Trainer Steffen Baumgart hat für das wichtige Kellerduell gegen den FSV Mainz 05 etwas überraschend den Torwart gewechselt. Für Jannik Huth, der früher in Mainz aktiv war, steht am Samstag erstmals in dieser Saison Leopold Zingerle in der Startelf.

