Bundesliga Tränenreicher Svensson-Abschied - Siewert Anwärter als Chef

Der Abgang von Svensson, der in Mainz eine längerfristige Ära wie Jürgen Klopp oder Thomas Tuchel prägen sollte, wirkte am Freitag vor allem emotional nach. „Das war eine Trennung auf allerhöchstem Niveau, auf Augenhöhe“, sagte der Funktionär über das Gespräch, das in der Nacht zum Donnerstag in einem Hotel in Berlin stattfand. Der Vorgang sei „Lichtjahre entfernt von einer Entlassung oder einer Kündigung“.