Träger von Wohnheim zieht Konsequenzen aus Vorwürfen

Mainz In einem Wohnheim in der Eifel sollen nach Misshandlungsvorwürfen künftig keine Jugendlichen mehr betreut werden. „Die öffentlichen Diskussionen haben Spuren hinterlassen, weshalb wir es nicht mehr für möglich halten, dass Jugendliche bei uns in Wanderath unbelastet leben können“, teilte am Dienstag ein Sprecher des Trägers Case Project mit.

Die Entscheidung zur Schließung der Einrichtung in der Jugendhilfe sei daher von dem Träger selbst getroffen worden.

„Die in den vergangenen Monaten öffentlich gegen unsere Einrichtung erhobenen Vorwürfe haben uns selbstverständlich sehr betroffen gemacht“, erklärte der Sprecher. Die Suche nach neuen Wohnplätzen für die Jugendlichen komme gut voran.

Das „Team Wallraff“ hatte im März im RTL-Fernsehen über Maßnahmen wie Essensentzug in der Einrichtung in Baar-Wanderath (Kreis Mayen-Koblenz) berichtet. Auch seien Zwangsaufenthalte in einem sogenannten Deeskalationsraum ohne Tageslicht und Toilette angeordnet worden.

Nach dem Fernsehbericht ging das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung den Vorwürfen nach und befand, dass der in der Einrichtung mit sechs Plätzen verfolgte Ansatz „sich als würde- und menschenrechtsverletzend erweist“. Der Träger wurde zum Entzug der Betriebserlaubnis angehört. Vor Fristablauf teilte er dann mit, dass die Case Project GmbH keine Perspektive für die Fortsetzung des Betriebs sehe.