Sozialmediziner Trabert prangert Stigmatisierung sozial Benachteiligter an

In Deutschland werden nach Meinung des Mainzer Sozialmediziners Gerhard Trabert sozial benachteiligte Menschen zunehmend stigmatisiert. Immer häufiger würden Menschen - vom deutschen Wohnungslosen bis zur aus Syrien geflüchteten Frau - in einer oft rassistischen Art diffamiert, sagte er am Freitag beim Verbandstag des Sozialverbandes VdK Rheinland-Pfalz in Mainz.