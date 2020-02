Tourismusbranche: Bestmarken bei Gästen und Übernachtungen

Ein Mann sitzt mit Hut am Rheinufer mit Blick auf den Mainzer Dom. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archiv.

Bad Ems Die Tourismusbranche in Rheinland-Pfalz hat 2019 erneut einen Gäste- und Übernachtungsrekord erzielt - allerdings nur knapp über dem des Vorjahres. Fast zehn Millionen Gäste (9,98 Millionen) übernachteten im vergangenen Jahr zwischen Westerwald und der Pfalz, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Dienstag mitteilte.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa