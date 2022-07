Urlaubsgeschäft : Tourismus-Agentur: Positiver Buchungstrend für Sommerferien

Koblenz Die Tourismusbranche in Rheinland-Pfalz blickt nach eigenen Angaben zuversichtlich auf das aktuelle Urlaubsgeschäft. Die Buchungslage sei insgesamt zufriedenstellend, die zehn touristischen Regionalagenturen verzeichneten einen positiven Buchungstrend für die Sommerferien, teilte die Marketinggesellschaft Rheinland-Pfalz Tourismus am Freitag mit.

Die schon seit Jahresbeginn gestiegene Nachfrage nach Urlaub in Rheinland-Pfalz habe sich im Mai und Juni verstärkt. „Für die Ferien zeigt sich nun, dass viele Gastgeber und touristische Betriebe in einem Teil der rheinland-pfälzischen Regionen an den Wochenenden nahezu ausgebucht sind - so zum Beispiel im Hunsrück, in der Eifel und an der Mosel“, erklärte die Marketinggesellschaft.