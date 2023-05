Jusiz Totschlagprozess begonnen

Der Staatsanwaltschaft zufolge soll der Mann im November 2022 in einer Ferienwohnung in Speyer mit etwa 50 Stichen und Schnitten seine Lebensgefährtin getötet haben. Der Beschuldigte soll der Frau mit dem Küchenmesser Verletzungen im Hals-, Brust- und Armbereich sowie an den Händen zugefügt haben, an denen sie starb. Das Paar soll aus Rumänien zum Arbeiten eingereist sein.