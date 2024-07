Mainz Totes Ehepaar in Hotel: Kein Verdacht gegen Dritte

Nachdem ein Ehepaar in einem Mainzer Hotel gewaltsam ums Leben gekommen ist, besteht laut Ermittlern kein Verdacht gegen Dritte. Bei den Toten handelt es sich um eine 26 Jahre alte Frau und einen 30-jährigen Mann, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Mainz mitteilten. Als die beiden am Freitag gefunden wurden, war eine der beiden Personen schon an ihren Verletzungen gestorben. Die zweite Person erlag ihren schweren Verletzungen trotz Reanimationsversuchen im Hotel.