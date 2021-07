Toter nach Rückgang der Fluten gefunden

„Polizei“ steht auf der Uniform eines Polizisten. Foto: Jens Büttner/zb/dpa/Symbolbild

Prüm Mit dem Rückgang des Hochwassers ist in der Westeifel eine männliche Leiche gefunden worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde der Tote am Mittwoch in Prüm (Eifelkreis Bitburg-Prüm) im Uferbereich des gleichnamigen Flusses gefunden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Den Ermittlern zufolge, könne es sich bei dem Mann um einen 71-jährigen Vermissten aus Viersen handeln. Die genaue Identifizierung des Toten stand zunächst noch aus.