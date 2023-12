Landkreis Bad Dürkheim Toter Mensch bei Brand in Haus gefunden

Weisenheim am Sand · Bei einem Hausbrand in Weisenheim am Sand (Landkreis Bad Dürkheim) ist ein toter Mensch gefunden worden. Die Suche nach Personen im Gebäude hatte zwischenzeitlich wegen des fortgeschrittenen Brandes abgebrochen werden müssen, wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte.

20.12.2023 , 18:31 Uhr

Feuerwehrleute stehen zusammen, um den Einsatz zu besprechen. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Erst nachdem Löscharbeiten von außen Wirkung gezeigt hätten, seien die Trupps wieder mit Atemschutz in das Gebäude gegangen und hätten den Leichnam gefunden. Bei dem Einsatz sei zudem ein Hund aus dem Gebäude gerettet worden. Nachbarn hatten am Mittwochvormittag die Feuerwehr verständigt. Den Angaben zufolge ist das Gebäude nun unbewohnbar. Die Brand-Ursache sei noch unklar. Die Polizei machte zunächst keine Angaben.

© dpa-infocom, dpa:231220-99-366172/2

(dpa)