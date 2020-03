Toter Mann in der Sieg in Kirchen gefunden

Kirchen Ein Spaziergänger hat am Sonntagnachmittag die Leiche eines vermissten 30-Jährigen in der Sieg in Kirchen (Landkreis Altenkirchen) gefunden. Der Tote stamme aus Kirchen-Herkersdorf, teilte die Polizei mit.



