Bad Dürkheim : Toter in Kleingarten gefunden: Tatverdächtiger in U-Haft

Haßloch Ein Mann ist in seinem Kleingarten im pfälzischen Haßloch (Kreis Dürkheim) umgebracht worden. Der 62-Jährige sei am Dienstag tot auf dem von ihm genutzten Gartengrundstück gefunden worden, teilten die Polizei in Ludwigshafen und die Staatsanwaltschaft in Frankenthal am Mittwoch gemeinsam mit.

Seine Verletzungen und die Spuren ließen auf ein Tötungsdelikt schließen. Die Obduktion habe ergeben, dass das Opfer nach einem Stich in den Oberkörper innerlich verblutet sei.

Noch am Dienstag wurde den Ermittlern zufolge ein 43 Jahre alter Tatverdächtiger gefasst. Er sei am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt worden und sitze mittlerweile in Untersuchungshaft. Angaben zur Sache habe er bislang nicht gemacht. Ein mögliches Motiv der Tat ist noch nicht bekannt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die zwischen Montagabend und Dienstagmorgen etwas in der Kleingartenanlage beobachtet haben.

