Todesermittlungsverfahren Toter in Gebäude mit Bank in Saarlouis - Polizeigroßeinsatz

Bei einem Großeinsatz mit Spezialkräften in Saarlouis haben Polizisten in einem Bürogebäude mit einer Bank einen Toten gefunden. „Zu Beginn des Einsatzes gab es Hinweise auf einen möglichen Schusswaffengebrauch“, teilte das saarländische Landespolizeipräsidium in Saarbrücken mit. Daher räumten Polizeibeamte heute den Bereich in der Innenstadt von Saarlouis und sorgten für eine weitreichende Absperrung. Doch die Hinweise auf den möglichen „Schusswaffeneinsatz“ bestätigten sich laut Polizei nicht.