Toter in Brandwohnung: Obduktion soll Todesursache klären

Saarbrücken Die Feuerwehr eilt zu einem Wohnungsbrand in Saarbrücken und findet die Leiche eines 41-Jährigen. Eine Obduktion soll klären, woran er gestorben ist.

Nach dem Fund einer Leiche in einer brennenden Wohnung in Saarbrücken soll am Montag eine Obduktion die Todesursache klären. Die Feuerwehr rückte am frühen Samstagmorgen aus und fand den 41 Jahre alten Mann tot in der Wohnung des Mehrfamilienhauses, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Einsatzkräfte seien durch einen Rauchmelder alarmiert worden. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang zu der Wohnung.