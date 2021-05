Toter bei Verkehrsunfall im Kreis Mainz-Bingen

Sprendlingen Bei einem Verkehrsunfall im Kreis Mainz-Bingen ist der Fahrer eines Elektro-Kleinfahrzeuges ums Leben gekommen. Ein 59-Jähriger fuhr am Freitag mit seinem Auto auf einer Landstraße zwischen St. Johann und Sprendlingen auf den sogenannten Kabinenroller auf, wie die Polizei mitteilte.

Infolge des Aufpralls habe sich der Kabinenroller überschlagen und sei in ein angrenzendes Feld geflogen. Der 68 Jahre alte Fahrer des Fahrzeugs starb noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Ein Gutachter habe die Unfallstelle untersucht, teilte eine Sprecherin am Samstag mit.