Toter bei Unfall: A60 bei Ingelheim gesperrt

Blaulicht und der LED- Schriftzug „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeistreifenwagens. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild.

Ingelheim Ein Autofahrer ist am Freitagmorgen bei Ingelheim (Kreis Mainz-Bingen) auf der A60 ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei mit. Die Fahrbahn in Richtung Bingen wurde voll gesperrt. Wie lange die Sperrung andauerte, war am Mittag noch nicht absehbar.

In Heidesheim und Ingelheim kam es zu Verkehrsbehinderungen.