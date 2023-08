Ermittlungen Toter bei Kirmes in Wittlich laut Obduktion verblutet

Die beiden 25 und 26 Jahre alten Tatverdächtigen sind nach ihrer Festnahme nach dem Nato-Truppenstatut an die US-Strafverfolgsbehörden überstellt worden. „Beide Soldaten bleiben für die Dauer der Ermittlungen in amerikanischem Gewahrsam“, teilte die US Airbase Spangdahlem im Eifelkreis Bitburg-Prüm mit. Das Office of Special Investigations (OSI), die Ermittlungsbehörde der Airbase, hat die weiteren Ermittlungen übernommen.