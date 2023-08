Staatsanwaltshcaft Frankenthal Toter bei Kaiserslautern: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage

Frankenthal · Nach dem Fund einer Leiche an einer Straße zwischen Kaiserslautern-Einsiedlerhof und Rodenbach hat die Staatsanwaltschaft Frankenthal Anklage wegen Totschlags erhoben. Dringend tatverdächtig sei ein 64 Jahre alter Mann aus Weisenheim am Berg, der das Opfer erwürgt haben soll, sagte ein Sprecher am Dienstag.

22.08.2023, 14:02 Uhr

Eine Figur der blinden Justitia. Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild

Vorausgegangen war demnach ein Streit. Um seine Tat zu vertuschen, soll der Mann die Leiche in den Kreis Kaiserslautern gebracht haben - dort war sie am 19. Juni entdeckt worden. Nach dem Verdächtigen werde international gesucht, hieß es. Die Ermittler gehen davon aus, dass er sich in die Türkei abgesetzt haben könnte. Das Landgericht Frankenthal habe eine Beschlagnahmung des Vermögens des Mannes in Deutschland erwirkt, sagte der Sprecher. Damit will das Gericht unter anderem erreichen, dass dem Flüchtigen das Geld ausgeht und er nach Deutschland zurückkehrt. Über Anklage und Beschlagnahmung hatte zuvor auch der SWR berichtet. © dpa-infocom, dpa:230822-99-918851/2

(dpa)