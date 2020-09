Toter bei Brand in Wohnhaus

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht an einer Unfallstelle vorbei. Foto: Marcel Kusch/dpa/Illustration

Daaden Beim Brand eines Wochenendhauses in Daaden (Landkreis Altenkirchen) ist ein Mensch ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war das Haus in der Nacht zum Samstag komplett niedergebrannt.

