Ermittlungen Toter an der Grenze zu Frankreich identifiziert

Saarbrücken/Großrosseln · Eine Anfang April in einer Scheune an der französischen Grenze entdeckte Leiche ist identifiziert: Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, handelt es sich bei dem Toten um einen 59-jährigen Franzosen.

03.05.2023, 15:53 Uhr

Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Der Bruder des Verstorbenen habe diesen auf den Fahndungsfotos der Polizei erkannt und den Beamten damit den entscheidenden Hinweis geliefert. Ein DNA-Abgleich habe die Identität des Toten dann zweifelsfrei bestätigt. Der Mann war von einem Spaziergänger entdeckt worden. Zur Todesursache haben die Ermittler bisher keine genaueren Angaben gemacht. Ein Gewaltverbrechen hatte die Polizei einer Sprecherin zufolge aber ausgeschlossen. © dpa-infocom, dpa:230503-99-544957/2

(dpa)