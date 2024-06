Kriminalität Tote Jugendliche am Rheinufer entdeckt: Eltern verdächtig

Nach dem Fund einer Frauenleiche am Rheinufer in Worms (Rheinland-Pfalz) richtet sich ein Tatverdacht nach Angaben der Polizei gegen die Eltern des 15-jährigen Opfers. Der 39-jährige Vater und die 34-jährige Mutter seien in Gewahrsam, teilte das Polizeipräsidium Mainz am Dienstag mit. Eine Obduktion zur Klärung der Todesumstände sollte noch am Dienstag stattfinden.