Kriminalität Tote in Zweibrücken sind Opfer von Verbrechen geworden

Nach dem Fund von zwei Leichen in einer Wohnung in Zweibrücken gehen die Ermittler von einem Gewaltdelikt aus. Das habe die Obduktion ergeben, teilte die Staatsanwaltschaft Zweibrücken am Mittwoch mit. Nähere Angaben lagen zunächst nicht vor. Bei den Toten handelt es sich um die 24 Jahre alte Bewohnerin der Wohnung und einen 34 Jahre alten Mann, dessen Identität nun feststehe, hieß es in einer Mitteilung.