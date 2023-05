Landkreis Saarlouis Tote Frau: Tatverdacht gegen Mitbewohnerin nicht bestätigt

Schmelz · Nach dem Auffinden einer toten Frau in ihrer Wohnung in der Gemeinde Schmelz (Kreis Saarlouis) hat die Obduktion den anfänglichen Tötungsverdacht gegen die Mitbewohnerin nicht bestätigt. Wie die saarländische Polizei am Mittwoch mitteilte, ist die im Zusammenhang mit dem Todesfall festgenommene 38 Jahre alte Frau aufgrund ihres Gesundheitszustands aber in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht worden.

Die Polizei hatte die 38-Jährige am Dienstagmorgen schreiend und um sich schlagend auf einem Parkplatz angetroffen. Als die Beamten sie in ihre Wohnung bringen wollten, fanden sie dort die Leiche einer 52 Jahre alten Frau, die Spuren von Gewalteinwirkung zeigte. Der Verdacht fiel zunächst auf die Mitbewohnerin, die festgenommen wurde. Die Obduktion habe aber ergeben, dass die Frau nicht durch Gewalteinwirkungen gegen den Körper zu Tode gekommen sei, hieß es. Es seien Verätzungen im Mund und inneren Halsbereich festgestellt worden, die sich die ebenfalls psychisch auffällige Frau durchaus selbst beigebracht haben könnte. Der Tatverdacht gegen die Mitbewohnerin lasse sich damit nicht begründen. Die Ermittlungen dauern an. © dpa-infocom, dpa:230510-99-633150/2

