Tote Frau gefunden: Ermittler setzten Belohnung aus

Kaiserslautern Rund drei Monate nach dem Fund einer getöteten Frau in Kaiserslautern ist eine Belohnung von 10 000 Euro für Hinweise ausgesetzt worden. Die Ermittler versuchen derzeit, die letzten Tages des Opfers zu rekonstruieren, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mitteilten.

Dabei benötige man Hilfe. Über den Fall werde deshalb auch in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ an diesem Mittwoch (20.15 Uhr) berichtet.

Die Tote war am 14. Dezember in Kaiserslautern gefunden worden. Die 48 Jahre alte Ungarin war demnach seit November als Pflegekraft in der Nähe von Stuttgart tätig. Am 11. Dezember 2020 sollte sie eine neue Arbeitsstelle im Kreis Trier-Saarburg antreten. Dazu fuhr sie mit einem ICE von Stuttgart nach Kaiserslautern. Die Ermittler erhoffen sich daher nicht nur Hinweise aus der Pfalz, sondern auch aus Baden-Württemberg.