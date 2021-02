Tote Frau entdeckt: Verdächtiger soll Opfer gekannt haben

Neustadt Im Fall der im Keller eines Wohnhauses in Neustadt gefundenen Frauenleiche vermutet die Staatsanwaltschaft Frankenthal, dass Tatverdächtiger und Opfer sich gekannt haben. Dies sagte ein Sprecher am Dienstag.

Unter anderem aus ermittlungstaktischen Gründen könnten keine näheren Angaben gemacht werden. Der 49 Jahre alte Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft. Der Haftrichter erließ Haftbefehl wegen Totschlags.

Die Leiche der Frau wurde laut Staatsanwaltschaft am Dienstag obduziert. Das Ergebnis stehe aber noch aus. Die 50-Jährige wohnte laut Mitteilung in einer der Wohnungen des Mehrfamilienhauses und wurde seit einigen Tagen vermisst. Sie war am Sonntagabend tot im Keller des Hauses gefunden worden.