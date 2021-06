Tote Frau auf Feld: Haftbefehl gegen 31-Jährigen

Ein Polizist mit Handschellen und einer Pistole am Gürtel steht vor einem Streifenwagen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Mainz Nach dem Fund einer toten Frau auf einem Feld in Flomborn (Kreis Alzey-Worms) ist Haftbefehl gegen einen 31-Jährigen erlassen worden. Das Amtsgericht in Mainz sprach diesen wegen dringenden Tatverdachts des Totschlags aus.

Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mit. Die Ermittler gehen aktuell von einer Beziehungstat aus. Aus ermittlungstaktischen Gründen hatten die Behörden erst am Montag bekanntgegeben, dass die Frau am 19. Juni tot entdeckt wurde, sagte eine Sprecherin der Polizei.